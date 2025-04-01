Зеленський: ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики

Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії.

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики”, - сказав Зеленський.

Як він додав, Україна наполягає на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів.

“Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії”, - наголосив голова держави.

Спроби припинити вогонь

11 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Учора Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та домовленість не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.

Більше про це – в матеріалі "Переговори в Саудівській Аравії: Москва вимагає, Трамп погоджується".