​Ексміністр культури Ткаченко хоче очолити Суспільне мовлення

Він став одним із шести претендентів на посаду голови правління.

Колишній міністр культури, ексгенедиректор групи 1+1 медіа, депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко став одним із шести претендентів на посаду голови правління "Суспільного".

Список кандидатів оприлюднила Наглядова рада.

Зазначається, що сьогодні, 1 квітня, було проведено підготовчий етап конкурсного добору на посаду голови правління. За його результатами до першого етапу конкурсного добору допущено усіх шістьох претендентів:

Горковенка Володимира Валентиновича (колишній журналіст та член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, він курував інформаційні напрями в Адміністрації Петра Порошенка).

Ткаченка Олександра Владиславовича (ексміністр культури).

Фаєнгольда Миколу Аркадійовича (директор напряму PayTV StarlightMedia).

Харебіна Олександра Володимировича (еолишній журналіст та видавець, операційний директор ВЕТЕК-медіа Курченка та експерт з питань інформаційної політики виборчої компанії Зеленського. У 2015-2017 роках він працював першим заступником генерального директора НТКУ).

Чернотицького Миколу Миколайовича (очолює Суспільне з 2019 року (спочатку – як в.о., а з 2021 року – як голова правління) і у якого в цьому році збіг термін повноважень).

Юрченка Юрія Миколайовича (в.о. начальника Запорізького комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа").

На наступному етапі конкурсу відбудеться вивчення та обговорення змісту поданих претендентами документів і прийняття рішення про їх допущення або недопущення до етапу заслуховування програм розвитку.

Голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки.

27 липня 2023 року Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Цьому рішенню передували петиції та акції за його звільнення, а також декілька гучних скандалів. Останній розгорнувся навколо фінансування масштабних культурних проєктів під час війни (близько 500 млн грн на Музей Голодомору, більш ніж 150 млн грн на виробництво серіалів). Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Міністр культури воєнного часу: що (не)зробив Олександр Ткаченко".