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У Києві невідомі обстріляли будівлю Київтеплоенерго, загрози припинення тепло- та енергопостачання немає

Ніхто із співробітників не постраждав.

У Києві невідомі обстріляли будівлю Київтеплоенерго, загрози припинення тепло- та енергопостачання немає
Фото: kyivcity.gov.ua

31 березня на одному з енергетичних об’єктів КП "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі столиці виявили кульові отвори. 

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КП. 

Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, жоден із співробітників енергетичного об’єкта не постраждав.

На місце події викликали поліцію. Після огляду приміщення, де пошкоджено вікно, слідчо-оперативна група виявила кулю. Причини інциденту лишаються незрозумілими.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження. Поліція опитала свідків, проводиться експертиза виявленої кулі.

"Інцидент не несе загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району, обладнання працює у штатному режимі", - наголосили в Київтеплоенерго.

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