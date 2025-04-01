У Харкові припинили діяльність телешахраїв, які займалися "дистанційним цілительством"

Зловмисники ошукали важкохворих людей і їхніх родичів майже на 3 млн грн.

У Харківській області правоохоронці затримали трьох осіб, які ошукали важкохворих людей і їхніх родичів майже на 3 млн грн.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Трьом громадянам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Групу створив безробітний 56-річний харківʼянин, до неї також приєдналися 59-річний чоловік та 49-річна жінка (обидва теж із Харкова). Втрьох вони робили "бізнес" на довірливих людях.

Зокрема, вони організували надання послуг з "дистанційного цілительства" через популярну телепередачу. При цьому в етері були інші учасники, які представлялись "ясновидцями" під вигаданими іменами ("Міра", "Марго", "Надія", "Азарія", "Стефанія", "Асія"" тощо). Наразі правоохоронці їх встановлюють. Вони переконували співрозмовників перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення "обрядів з лікування та зняття порчі", обіцяючи чудесні результати та "зцілення".

Отримані гроші члени групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

У них вилучили вилучено комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, 65 тис. грн та $6,5 тис. На вилучені кошти накладено арешт.

Підозрюваних взято під варту на 60 днів. Організатору групи суд визначив розмір застави у сумі 908 400 грн, а його спільникам – 454 200 грн.

Слідство триває. Встановлюється повне коло фігурантів та потерпілих.

Раніше українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили зловмисників, які переконували людей інвестувати у неіснуючий проєкт з майнінгу криптовалюти.