Для чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта

Сьогодні, 1 квітня, уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Це стосується чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за межами України:

Відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.

Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі.

Якщо даних у реєстрі немає, вони будуть внесені автоматично. Чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі, без потреби проходити медкомісію.

Олексій Чернишов пояснив, чому це важливо для українців за кордоном: тисячі наших громадян, які вимушено опинилися за межами України, зможуть оформити чи оновити паспорт. Це спрощує доступ до правомірного перебування за кордоном, роботи, навчання та користування послугами, а також дозволяє зберігати зв’язок із державою.