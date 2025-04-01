Для чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта

Сьогодні, 1 квітня, уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.
Це стосується чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за межами України:
- Відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.
- Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі.
- Якщо даних у реєстрі немає, вони будуть внесені автоматично. Чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі, без потреби проходити медкомісію.
Олексій Чернишов пояснив, чому це важливо для українців за кордоном: тисячі наших громадян, які вимушено опинилися за межами України, зможуть оформити чи оновити паспорт. Це спрощує доступ до правомірного перебування за кордоном, роботи, навчання та користування послугами, а також дозволяє зберігати зв’язок із державою.
- Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Раніше Міністерство єдності пообіцяло громадянам за кордоном бронь від мобілізації, якщо ті повернуться працювати в оборонці.