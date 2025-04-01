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Для чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта

Зокрема, відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.

Для чоловіків за кордоном спростили процедуру оформлення паспорта
Фото: dpsu.gov.ua

Сьогодні, 1 квітня, уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів. 

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Це стосується чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за межами України

  • Відтепер не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ.
  • Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі.
  • Якщо даних у реєстрі немає, вони будуть внесені автоматично. Чоловіків  братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі, без потреби проходити медкомісію.

Олексій Чернишов пояснив, чому це важливо для українців за кордоном: тисячі наших громадян, які вимушено опинилися за межами України, зможуть оформити чи оновити паспорт. Це спрощує доступ до правомірного перебування за кордоном, роботи, навчання та користування послугами, а також дозволяє зберігати зв’язок із державою.

  • Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Раніше Міністерство єдності пообіцяло громадянам за кордоном бронь від мобілізації, якщо ті повернуться працювати в оборонці.
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