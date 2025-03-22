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Естонія припиняє визнавати російські небіометричні закордонні паспорти

Водночас російські паспорти, у тому числі біометричні, видані в невизнаних регіонах, не приймаються як дійсні проїзні документи в країнах Шенгенської зони.

Естонія припиняє визнавати російські небіометричні закордонні паспорти
Фото: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2331570/migration-department-employee-hides-russian-citizenship-loses-job-and-lithuania

З 31 березня 2025 року Естонська Республіка припиняє визнавати небіометричні закордонні паспорти Російської Федерації. 

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії. 

Власники посвідок на проживання в Естонії та інших країнах Європейського Союзу, які зараз користуються небіометричним російським закордонним паспортом, мають подати заявку на біометричний паспорт до 30 вересня 2025 року.

У МЗС заявили, що небіометричні закордонні паспорти, що видаються Росією, не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і становлять різні ризики для безпеки. 

Крім того, на відміну від російського біометричного паспорта орган, який видав небіометричний паспорт, не може бути легко ідентифікований.

Водночас російські паспорти, у тому числі біометричні, видані в невизнаних регіонах, не приймаються як дійсні проїзні документи в країнах Шенгенської зони.

Станом на 20 березня 2025 року Данія і Чехія не визнають російські небіометричні паспорти.

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