Естонія припиняє визнавати російські небіометричні закордонні паспорти

Водночас російські паспорти, у тому числі біометричні, видані в невизнаних регіонах, не приймаються як дійсні проїзні документи в країнах Шенгенської зони.

З 31 березня 2025 року Естонська Республіка припиняє визнавати небіометричні закордонні паспорти Російської Федерації.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

Власники посвідок на проживання в Естонії та інших країнах Європейського Союзу, які зараз користуються небіометричним російським закордонним паспортом, мають подати заявку на біометричний паспорт до 30 вересня 2025 року.

У МЗС заявили, що небіометричні закордонні паспорти, що видаються Росією, не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і становлять різні ризики для безпеки.

Крім того, на відміну від російського біометричного паспорта орган, який видав небіометричний паспорт, не може бути легко ідентифікований.

Водночас російські паспорти, у тому числі біометричні, видані в невизнаних регіонах, не приймаються як дійсні проїзні документи в країнах Шенгенської зони.

Станом на 20 березня 2025 року Данія і Чехія не визнають російські небіометричні паспорти.