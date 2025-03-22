Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
ГоловнаСвіт

Пентагон перевірить своїх співробітників на поліграфі через скарги Маска на “витік” щодо його візиту до Міноборони США

Раніше медіа із посиланнями на джерела повідомили, що Маск мав відвідати Пентагон і ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, де він має значні бізнес-інтереси. 

Пентагон перевірить своїх співробітників на поліграфі через скарги Маска на “витік” щодо його візиту до Міноборони США
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Пентагон ініціював розслідування, яке включає тести на поліграфі, щоб виявити витоки інформації після того, як Ілон Маск закликав притягнути до відповідальності будь-яких посадових осіб Міністерства оборони, які поширюють «злісно неправдиву інформацію» про його відносини з військовими, пише Bloomberg. 

У відповідь на звинувачення щодо недавнього візиту Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Хегсета Джо Каспер закликав провести розслідування щодо «несанкціонованого розголошення» інформації про національну безпеку, а осіб, яких визнають винними, «передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування».

Маск, найбагатша людина у світі з мільярдними контрактами на оборону, відвідав Пентагон у п’ятницю для розмови про скорочення витрат та інновації. Цей візит викликав суперечки ще до його початку після того, як New York Times повідомила, що Маск мав отримати надсекретний брифінг про плани американських військових щодо будь-якої потенційної війни з Китаєм.

Видання The Times, посилаючись на кількох американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомило, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити критичні секрети Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там. Погляди Маска на Китай також викликали занепокоєння. Він назвав Тайвань «невід’ємною частиною Китаю» і одного разу запропонував зробити самокерований острів адміністративною зоною країни.

І президент Дональд Трамп, і голова оборонного відомства Хегсет заперечували існування будь-яких планів щодо проведення брифінгу для Маска. 

Міністр оборони Піт Хегсет був одним із найгучніших поборників Департаменту ефективності уряду (DOGE) Маска, вихваляючись сотнями мільйонів доларів скорочення витрат у співпраці зі співробітниками DOGE.

Розслідування витоків «розпочнеться негайно та завершиться звітом для міністра оборони», – повідомив Джо Каспер.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies