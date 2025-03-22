Пентагон перевірить своїх співробітників на поліграфі через скарги Маска на “витік” щодо його візиту до Міноборони США

Раніше медіа із посиланнями на джерела повідомили, що Маск мав відвідати Пентагон і ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, де він має значні бізнес-інтереси.

Пентагон ініціював розслідування, яке включає тести на поліграфі, щоб виявити витоки інформації після того, як Ілон Маск закликав притягнути до відповідальності будь-яких посадових осіб Міністерства оборони, які поширюють «злісно неправдиву інформацію» про його відносини з військовими, пише Bloomberg.

У відповідь на звинувачення щодо недавнього візиту Маска до Пентагону, керівник апарату міністра оборони Піта Хегсета Джо Каспер закликав провести розслідування щодо «несанкціонованого розголошення» інформації про національну безпеку, а осіб, яких визнають винними, «передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування».

Маск, найбагатша людина у світі з мільярдними контрактами на оборону, відвідав Пентагон у п’ятницю для розмови про скорочення витрат та інновації. Цей візит викликав суперечки ще до його початку після того, як New York Times повідомила, що Маск мав отримати надсекретний брифінг про плани американських військових щодо будь-якої потенційної війни з Китаєм.

Видання The Times, посилаючись на кількох американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомило, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити критичні секрети Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там. Погляди Маска на Китай також викликали занепокоєння. Він назвав Тайвань «невід’ємною частиною Китаю» і одного разу запропонував зробити самокерований острів адміністративною зоною країни.

І президент Дональд Трамп, і голова оборонного відомства Хегсет заперечували існування будь-яких планів щодо проведення брифінгу для Маска.

Міністр оборони Піт Хегсет був одним із найгучніших поборників Департаменту ефективності уряду (DOGE) Маска, вихваляючись сотнями мільйонів доларів скорочення витрат у співпраці зі співробітниками DOGE.

Розслідування витоків «розпочнеться негайно та завершиться звітом для міністра оборони», – повідомив Джо Каспер.