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Литва за прикладом Польщі планує замінувати східний кордон

Для цього країна буде просити фінансування у ЄС.

Литва за прикладом Польщі планує замінувати східний кордон
міністерка оборони Литви Довіле Шакалене
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене заявила про плани замінувати східний кордон. 

Про це йдеться у звіті за 100 днів роботи уряду Литви.

Під час двосторонніх візитів з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорили об’єднання «Східного щита» та Балтійської лінії оборони та участь Фінляндії у формуванні єдиного плану посилення охорони кордону та розширення пакету заходів протидії мобільності, йдеться у звіті.

Литва залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики. 

За останні 3 місяці міністерка оборони провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн, взяла участь у понад 10 багатосторонніх форматах та постійно підтримує зв’язок з колегами в регіоні. У Вільнюсі міністерка прийняла міністрів оборони країн Балтії. Оновлено формат Ради міністрів оборони Польщі та Литви.

Під час таких зустрічей було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності – на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами – і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети.

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