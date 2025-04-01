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Уночі та зранку росіяни здійснили 63 обстріли Сумщини, 1 людина отримала поранення

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 63 обстріли Сумщини, 1 людина отримала поранення
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (10 вибухів), артилерії (10 вибухів), СПГ (6 вибухів), FPV дроном (1 вибух), КАБами (19 вибухів) та скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу

Шалигинська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух). 

Великописарівська громада: росіяни били з артилерії (5 вибухів). 

Есманьська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади. 

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБ (23 вибухів).Внаслідок удару сталося загоряння будинку культури.  

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів).

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що Сили протиповітряної оборони у ніч на 1 квітня збили в небі над Україною дві російські керовані авіаракети.

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