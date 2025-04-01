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На Херсонщині шестеро людей поранені через російську агресію

Упродовж доби окупанти атакували 30 населених пунктів області. 

На Херсонщині шестеро людей поранені через російську агресію
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

На Херсонщині шестеро людей поранені через російську агресію. Загалом окупанти атакували 30 населених пунктів області упродовж доби.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Наддніпрянське, Молодіжне, Білозерка, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Крупиця, Монастирське, Дудчани, Зміївка, Бургунка, Благовіщенське, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Костирка, Новоберислав, Новоолександрівка, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та  приватні автомобілі.

  • Днями російські війська атакували дроном авто екстрених служб у Новорайську на Херсонщині. 
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