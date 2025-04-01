Трамп незадоволений заявами України та Росії про війну

Президент США відкинув ідею Кремля про "тимчасову адміністрацію" в Україні.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо заяв України та Росії про завершення війни між двома країнами.

Як пише "Суспільне", про негативне ставлення господаря Білого дому до висловлювань лідерів двох держав журналістам розповіла речниця президента Керолайн Лівітт.

За її словами, Трамп "неймовірно наполегливо" працює над досягненням угоди про мир. Тож, попри звинувачення на адресу диктатора Путіна та Президента Володимира Зеленського, "команди продовжують взаємодію".

При цьому, як додали у Державному департаменті США, метою адміністрації є саме "повне припинення вогню в Україні та переговори сторін для остаточного та тривалого врегулювання".

Озвучену кремлівським диктатором ідею про нібито "тимчасову адміністрацію під егідою ООН" президент Трампа відкинув, бо "Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ".