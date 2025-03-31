За тиждень поліцейські евакуювали з Куп’янського району 35 людей

За останні сім днів поліцейські вивезли 35 мешканців із територій Харківської області, які піддаються постійним ворожим обстрілам.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, з Кіндрашівської територіальної громади правоохоронці евакуювали 9 осіб, з Куп'янської ТГ – 24 мешканця, з Курилівської ТГ – 2 особи.

Працівники поліції вивезли громадян службовим автотранспортом до безпечних місць у Куп’янському районі, де передали їх волонтерам.

Якщо ви або ваші рідні потребуєте евакуації з районів, що перебувають під постійним ворожим вогнем, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції.