​Росіяни атакували три населених пункти Херсонщини

Інформація про постраждалих не надходила.

Сьогодні, 31 березня, російська окупаційна армія атакувала три населених пункти Херсонськї області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зокрема, вдень окупанти обстріляли Понятівку, де було зафіксовано близько 15 влучань.

Крім того, у Микільському понад дві години тривав безперервний вогонь, внаслідок обстрілу снаряди пошкодили житлові будинки, також згоріли цивільні автівки.

Дудчани атакували FPV-дронами, де внаслідок атаки пошкоджено оселю.

Інформація про постраждалих не надходила.