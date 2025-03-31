Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
Трамп заявив NBC News, що “розлючений” на Путіна і пригрозив додатковими тарифами на нафту
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
«Безсмертні» паркувальники: Чому пожежні машини не можуть потрапити в двори і хто винен, що нема парковок
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Кожного дня “шахеди”: як живе і працює Старокостянтинів під постійними атаками росіян
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку

Сили оборони спалили ворожі багатоцільові БТР і склади БК росіян.

Українські військові відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Бійці бригади "Форпост" успішно відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку, а також знищили по польових складах БК росіян.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські бійці бригади "Форпост" зупинили спробу наступу росіян на Вовчанському напрямку. На відбитті атаки агресора прикордонники не зупинилися.

"Оператори FPV-дронами добили бронетехніку противника – багатоцільові БТР згоріли вщент. Закріпили результат нічні бомбери "Vampire", які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК," — ідеться у повідомленні.

  • З початку року Сили оборони уразили 4005 ворожих артилерійських систем, 408 одиниць російської техніки уражено за минулий тиждень.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies