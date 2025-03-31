Сили оборони спалили ворожі багатоцільові БТР і склади БК росіян.

Бійці бригади "Форпост" успішно відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку, а також знищили по польових складах БК росіян.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські бійці бригади "Форпост" зупинили спробу наступу росіян на Вовчанському напрямку. На відбитті атаки агресора прикордонники не зупинилися.

"Оператори FPV-дронами добили бронетехніку противника – багатоцільові БТР згоріли вщент. Закріпили результат нічні бомбери "Vampire", які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК," — ідеться у повідомленні.