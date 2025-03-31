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​​Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 21 гармату окупантів

Також за цей час прикордонники знищили 3 артилерійських системи окупаційної армії.

​​Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 21 гармату окупантів
Українські прикордонники
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 7 танків, 26 гармат та 7 артилерійських установок російської окупаційної армії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 24 по 30 березня українські прикордонники знищили:

  • танки – 2 

  • гармати – 21

  • артилерія - 3

  • бойові броньовані машини – 13

  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 48

  • склади БК, майна та ПММ – 16

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 67

  • позиції та укриття ворога – 365

  • БпЛА – 182

  • автомобільна, спецтехніка та плавзасоби - 95

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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