​​Минулого тижня прикордонники знищили 2 танки та 21 гармату окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня знищили 7 танків, 26 гармат та 7 артилерійських установок російської окупаційної армії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 24 по 30 березня українські прикордонники знищили:
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танки – 2
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гармати – 21
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артилерія - 3
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бойові броньовані машини – 13
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БпЛА типу Shahed 136/131 – 48
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склади БК, майна та ПММ – 16
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комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 67
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позиції та укриття ворога – 365
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БпЛА – 182
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автомобільна, спецтехніка та плавзасоби - 95