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Сирський: ЗСУ від початку року уразили понад 4000 артсистем росіян

За тиждень Сили оборони уразили 408 артсистем ворога.

Сирський: ЗСУ від початку року уразили понад 4000 артсистем росіян
Фото: скріншот

З початку року Сили оборони уразили 4005 ворожих артилерійських систем, 408 одиниць російської техніки уражено за минулий тиждень.

Про це розповідає Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і  оприлюднив відео бойової роботи українських військових.

"Завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони України лише за минулий тиждень (24.03–31.03) втрати ворога в артилерійських системах склали 408 одиниць. З початку 2025 року російські окупанти втратили понад чотири тисячі (4005) своїх артсистем," — ідеться у повідомленні.

Головком подякува воїнам за ефективну бойову роботу.

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