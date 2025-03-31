Сирський: ЗСУ від початку року уразили понад 4000 артсистем росіян

З початку року Сили оборони уразили 4005 ворожих артилерійських систем, 408 одиниць російської техніки уражено за минулий тиждень.

Про це розповідає Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і оприлюднив відео бойової роботи українських військових.

"Завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони України лише за минулий тиждень (24.03–31.03) втрати ворога в артилерійських системах склали 408 одиниць. З початку 2025 року російські окупанти втратили понад чотири тисячі (4005) своїх артсистем," — ідеться у повідомленні.

Головком подякува воїнам за ефективну бойову роботу.