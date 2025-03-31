У Харкові вдалося загасити пожежу у промзоні, яка виникла через обстріл РФ

У Харкові рятувальникам вдалося загасити масштабну пожежу у промисловій зоні, що виникла внаслідок нічних ударів "Шахедами".
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
“О 15:40 31 березня остаточно ліквідовані всі осередки пожеж на території приватного підприємства у Київському районі Харкова, куди вночі влучили ворожі безпілотники”, — повідомляють рятувальники.
Відомо, що через нічну атаку у промзоні Харкова горіли дві виробничі та одна складська будівлі на загальній площі 3970 кв. м. Із вогнем боролися понад 70 рятувальник і більше 30 працівники. комунальних підприємств.
- 31 березня на світанку ворог атакував Київський район Харкова. У місті пролунало близько шести вибухів. Виникла пожежа. Понівечені склади та типографія. Постраждали співробітники підприємства.