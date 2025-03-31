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У Харкові вдалося загасити пожежу у промзоні, яка виникла через обстріл РФ

Горіли дві виробничі та одна складська будівлі.

У Харкові вдалося загасити пожежу у промзоні, яка виникла через обстріл РФ
Фото: ДСНС Харківської області

У Харкові рятувальникам вдалося загасити масштабну пожежу у промисловій зоні, що виникла внаслідок нічних ударів "Шахедами".

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

“О 15:40 31 березня остаточно ліквідовані всі осередки пожеж на території приватного підприємства у Київському районі Харкова, куди вночі влучили ворожі безпілотники”, — повідомляють рятувальники.

Відомо, що через нічну атаку у промзоні Харкова горіли дві виробничі та одна складська будівлі на загальній площі 3970 кв. м. Із вогнем боролися понад 70 рятувальник і більше 30 працівники. комунальних підприємств.

  • 31 березня на світанку ворог атакував Київський район Харкова. У місті пролунало близько шести вибухів. Виникла пожежа. Понівечені склади та типографія. Постраждали співробітники підприємства. 
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