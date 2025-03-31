Зеленський – делегаціям парламентів Європи у Бучі: "Зафіксовано вже більш ніж 183 000 злочинів, пов'язаних з агресією Росії"

Президент України Володимир Зеленський разом з парламентськими представниками різних країн Європи відвідав Бучу – звільнене від російських окупантів місто поблизу Києва. У річницю деокупації міста до України прибули спікери та віцеспікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту.

У виступі перед делегатами, аудіо якого отримала кореспондентка lb.ua, президент сказав, що три роки тому світ побачив вбитих цивільних на вулицях Бучі, побачив докази знущань і катувань. Це стало доказом, що Росія може вбити, катувати і позбавити дому будь-кого.

"Саме що таке російська система, що таке люди, виховані їхньою системою, державою, світ побачив тут – на вулицях нашого містечка Буча. І після того вже ніхто не може сказати, наче не знає, чи не розуміє, що відбувалося у Бучі і багатьох інших українських містах, маленьких селах. Від села Ягідне, де російські окупанти більш ніж три тижні тримали усіх мешканців села в підвалі школи, до нашого Маріуполя, який був розбитий, повністю спалений російськими ударами. Ми пам'ятаємо катастрофу кожного такого міста в Україні, кожного села. Кожен бачить, що сталось з Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром", – сказав президент.

Україна пам'ятає, як Росія вбила людей в Оленівці, як знущалася над людьми в тюрмі "Ізоляція" в Донецьку. Зеленський сказав, що могили звичайних людей у дворах їхніх будинків ніколи не можуть забутися. Це злочини не лише Росії, а і конкретних окупантів. І вони мають бути засуджені за все, що зробили.

Зеленський закликав європейські парламенти до сили єдності і більшості.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Гарантованою безпекою, що дуже важливо, тривалим миром і достойно. Це означає, що Росія не повинна отримати вигоди чи винагороди від цієї війни. І не повинна уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила. Не може бути нормалізація зла, тобто просто повернення ставлення як було до того, що ми всі бачимо зараз. До такої Росії. Зафіксовано вже більш ніж 183 000 злочинів, пов'язаних з агресією Росії. І це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території нашої держави. Там ще тисячі, може десятки тисяч, може сотні тисяч злочинів", – сказав він.