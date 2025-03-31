ОВА: ворог у 20 разів збільшив застосування ударних безпілотників під час обстрілів Сумщини

Росіяни активізували штурмові дії та намагаються у пішому порядку потрапити на території Сумщини.

Російська армія у 20 разів більше почала застосовувати ударні безпілотники під час обстрілів прикордоння Сумщини. Відповідно, у 5 разів збільшилось руйнування житла, цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"На Сумщині ворог у 20 разів більше став застосовувати безпілотники, у 5 разів збільшилось руйнування житла, цивільної інфраструктури", — зазначає начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За словами Артюха, унаслідок ворожих обстрілів Сумщини минулої доби поранень зазнали четверо цивільних.

"Через удари КАБами у Краснопільській громаді були зруйновані житлові будинки і постраждало 3 людини. Також поранено одну людину через удар FPV-дрону", — ідеться у повідомленні.

Також очільник ОВА додає, що на територію Сумської області заходять ворожі ДРГ, росіяни активізували штурмові дії та намагаються у пішому порядку, без використання бронетехніки, зайти на територію прикордонних громад.