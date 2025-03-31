​СБУ повідомила про підозру двом російським генералам, які наказали ударити "Іскандером" по драмтеатру в Чернігові

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох російських генералів, які командували повітряним ударом по Чернігову 19 серпня 2023 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Того дня росіяни здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Унаслідок атаки загинуло 7 жителів, серед яких - шестирічна дитина. Ще понад 200 осіб людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, наказ на здійснення удару по цивільному об’єкту віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько – перший заступник командувача-начальник штабу угруповання військ ЗС РФ "Захід". Перед цим він отримав розпорядження від свого керівника – російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, якому СБУ раніше також повідомила про заочну підозру.

Згодом Зусько дав вказівку виконати наказ начальнику управління ракетних військ ворожого угруповання – генерал-майору Олександру Драговаловському.

Для удару росіяни застосували крилату ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", яку запустили з Курської області.

Тоді крім загиблих і постраждалих людей було пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та приватні автомобілі громадян.

Зуську та Драговаловському заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.