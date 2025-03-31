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Очільника митного поста на Львівщині викрили на "кришуванні чорного імпорту" електроніки в Україну

Лише за одним із задокументованих епізодів посадовець «пропустив» продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн.

Очільника митного поста на Львівщині викрили на "кришуванні чорного імпорту" електроніки в Україну
Викрили очільника митного поста на Львівщині
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали керівника митного поста на Львівщині. Він прикривав "чорний імпорт" електроніки в Україну.

Про це повідомила пресслужба СБУ. 

В обмін на гроші він допомагав бізнесменам "обходити" процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до бюджету нашої держави. Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили із-за кордону.

Лише за одним із задокументованих епізодів посадовець "пропустив" продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За цю "послугу" він "попросив" 23 тисячі американських доларів.

Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення.Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особо).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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