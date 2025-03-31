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ГУР та ЦПД опублікували дані щодо ще одинадцяти російських пропагандистів

У списку є представники пропагандистських медіа, воєнні кореспонденти та наближені до влади РФ особи.

ГУР та ЦПД опублікували дані щодо ще одинадцяти російських пропагандистів
Фото ілюстративне
Фото: Центр національного спротиву

Головне управління розвідки МО України та Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднили дані щодо 11 російських пропагандистів, які поширюють кремлівські наративи та виправдовують війну проти України.

Про це йдеться на сайті ГУР. 

До переліку увійшли представники пропагандистських медіа, воєнні кореспонденти та наближені до влади РФ особи, зокрема засновник "Ізборського клубу" Віталій Авєр’янов, воєнкори Юрій Котьонок і Дєніс Кулага, ведуча "Пєрвого канала" Єкатеріна Андрєєва та керівники російських пропагандистських телеканалів "спас" і "Звєзда".

У ГУР наголосили, що ці особи відіграють ключову роль в інформаційній війні Росії, поширюючи дезінформацію серед міжнародної аудиторії та виправдовуючи агресивні дії Кремля проти України.

Загалом у розділі "Рупори кремля" на порталі War&Sanctions міститься інформація про 94 представників російської пропагандистської машини.

  • Раніше ГУР опублікувало дані про 37 одиниць іноземного обладнання, яке використовує ворожий ВПК.
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