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САП: ексслужбовець Львівської митниці постане перед судом через звинувачення у корупції

Через нього держава недоотримала 15 млн грн. обов’язкових митних платежів.

САП: ексслужбовець Львівської митниці постане перед судом через звинувачення у корупції
затримання митника

Судитимуть колишнього службовця Львівської митниці, який сприяв незаконному переміщенню товарів поза митним контролем. У результаті держава недоотримала 15 млн грн. обов’язкових митних платежів.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Слідство встановило, що у квітні 2023 року службовець митниці вніс недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Він допоміг українцю, аби у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» той перевіз вантажним автомобілем партію мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків, моноблоків різних торговельних марок вартістю понад 66 млн грн без сплати обов’язкових митних платежів. 

У документах службовець вказав, що транспортний засіб рухався без вантажу.

Зловмисника викрили оперативники СБУ. Вилучений товар передали в АРМА, яке його реалізувало на аукціонах. Наразі переможці аукціонів, за інформацією САП, сплатили до бюджету лише митних платежів на загальну суму понад 15 млн грн.

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