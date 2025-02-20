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У 2025 році на закупівлю FPV-дронів спрямують понад 44 млрд гривень

Зорема йдеться про безпілотники на оптоволокні. 

У 2025 році на закупівлю FPV-дронів спрямують понад 44 млрд гривень
FPV-дрони
Фото: Технологічні сили України/Артем Галкін

Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік.  

"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства. 

Презентували плани закупівель під час зустрічі з представниками спілки "Технологічні сили України" – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони.

На  зустрічі говорили зокрема про масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для Збройних сил України, а також спрощення бюрократичних процедур, що дозволить оперативніше інтегрувати нові моделі дронів у війська.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.

  • У 2024 році вітчизняні виробники дронів і засобів РЕБ могли б виготовити на 1,7 млн одиниць озброєння більше. Та через брак замовлень від держави цього не сталося. Щоб профінансувати додаткові обсяги, знадобилося б приблизно $2 млрд. Українські виробники дронів просять зрозумілі контракти і дозвіл на експорт. Як вони це аргументують і що відповідають у МО, читайте у матеріалі LB.ua.
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