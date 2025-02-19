СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укренерго": завтра заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Укренерго": завтра заплановані відключення світла для промисловості й бізнесу
Фото: ДТЕК

20 лютого заплановані заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

Час застосування обмежень з 5:00 до 21:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — інформують в енергокомпанії.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies