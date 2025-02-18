Суд скасував рішення, які дозволяли фірмі з оточення Коломойського "списати" борг в 2,6 млрд грн

Раніше ця компанія програла адміністративну справу у Верховному Суді, який визнав чинним борг у 2,6 млрд грн.

Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду частково задовольнили касаційні скарги Укренерго та Нацкомісії з питань енергетики і скасували рішення суду, які дозволяли фірмі «Юнайтед Енерджі» списати борг перед державою в розмірі 2,6 млрд грн.

Про це пише Центр протидії корупції.

Справу направили на повторний розгляд до Господарського суду міста Києва.

Таке рішення ухвалили судді Верховного Суду Анатолій Ємець, Ігор Бенедисюк та Тетяна Малашенкова.

Компанію «Юнайтед Енерджі» пов’язують з партнером Коломойського, бізнесменом Михайлом Кіперманом, який зараз оголошений у розшук. Раніше ця компанія програла адміністративну справу у Верховному Суді, який визнав чинним борг у 2,6 млрд грн.

Крім того, Верховний Суд надав державній Укренерго можливість стягнути з «Банку Альянс» кошти, як забазпечення за неоплачену «Юнайтед Енерджі» електроенергію.

Як розповіли у ЦПК, на початку повномасштабного вторгнення фірма «Юнайтед Енерджі» фактично припинила розраховуватися за електроенергію від Укренерго. Та попри борги, тодішній керівник департаменту Укренерго продовжив продаж електроенергії цій компанії.

Отриману електроенергію перепродали за нижчими цінами іншим учасникам ринку, а кошти вивели на рахунки пов’язаних фірм та іноземних банків. За версією слідства, загальні збитки у цій справі сягають 716 млн грн.

Згодом Національне антикорбюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозри у цій справі чотирьом особам, зокрема бізнес-партнеру Коломойського Михайлу Кіперману. Наразі ця справа вже слухається в суді.

“Юнайтед Енерджі” неодноразово через суди намагався відмовитися від сплати боргу “Укренерго”, і суд частково задовольнив цей позов – на 851,6 млн грн. “Юнайтед Енерджі” це рішення не сподобалось і вони вирішили оскаржити його в апеляційному суді. Зрештою апеляція ухвалила рішення на користь “Юнайтед енерджі”.