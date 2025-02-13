У СБУ офіційно прокоментували санкції РНБО проти Порошенка, Коломойського і ще трьох осіб

СБУ прокоментувала рішення РНБО застосувати санкції стосовно п'яти українських громадян: Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянина Жеваго, Геннадія Боголюбова. Причиною рішення назвали "загрозу державній безпеці".

За інформацією СБУ, пропозиції щодо вжиття санкцій на розгляд РНБО винесли з огляду "на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб". Також там додали, що "більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи".

"Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень Президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік", – повідомили в СБУ.

Коломойському раніше повідомили про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Учора Петро Порошенко коментував впровадження санкцій проти нього. Він назвав це рішення антиконституційним.

"У цього злочину є багато співучасників: вся команда Зеленського, Кабінет міністрів, який «нагнули» на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один – особисто Зеленський. Лише уявіть: сьогодні замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів включно з віце-президентом США на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони", – сказав Порошенко.