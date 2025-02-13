У СБУ офіційно прокоментували санкції РНБО проти Порошенка, Коломойського і ще трьох осіб

СБУ прокоментувала рішення РНБО застосувати санкції стосовно п'яти українських громадян: Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянина Жеваго, Геннадія Боголюбова. Причиною рішення назвали "загрозу державній безпеці".
За інформацією СБУ, пропозиції щодо вжиття санкцій на розгляд РНБО винесли з огляду "на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб". Також там додали, що "більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи".
"Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. За даними слідства, під час виконання повноважень Президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік", – повідомили в СБУ.
Коломойському раніше повідомили про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.
Учора Петро Порошенко коментував впровадження санкцій проти нього. Він назвав це рішення антиконституційним.
"У цього злочину є багато співучасників: вся команда Зеленського, Кабінет міністрів, який «нагнули» на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один – особисто Зеленський. Лише уявіть: сьогодні замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів включно з віце-президентом США на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони", – сказав Порошенко.
- Підозра у державній зраді Петру Порошенку була оголошена ще в 2021 році. Тоді слідство звинуватило його в нібито змові з Віктором Медведчуком (близьким до Володимира Путіна) з метою зриву закупівлі вугілля за кордоном і натомість придбання його у шахт, які опинилися на підконтрольній російським формуванням території сходу України. Петро Порошенко називав цю справу політичною, а адвокати політика казали, що "постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким була забезпечено енергетичну безпеки держави".
- Сторона обвинувачення клопотала про арешт політика, але зрештою суд призначив особисте зобов'язання.
- У ДБР в коментарі пресі влітку торік казали, що досудове слідство по "вугільній справі" завершили.
- Це була не єдина підозра на адресу лідера "Євросолідарності": деякі зі справ з обвинуваченнями закрили.