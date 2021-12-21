"За це доведеться відповідати, але – потім. Зараз хтось має бути розумнішим".

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зараз перебуває в Польщі і повернеться в Україну на початку січня.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо в Варшаві, маємо численні зустрічі з польськими та європейськими політиками. Вони присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України та протидії Росії, яка сконцентрувала на кордоні 100-тисячний військовий контингент із загрозою вторгнення", – сказав Порошенко.

Він подякував Польщі та іншим партнерам за підтримку України та зазначив, що ця підтримка "дуже добре відчувається".

"Сьогодні, коли вся Європа, весь світ, і в тому числі вся Україна, мала і має відбиватися від Путіна, в Україні відбуваються дивні речі. Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу президента про те що вони "з розумінням" поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не дам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком "потужного сценариста відосиків" пана Зеленського", – наголосив Порошенко.

Він прокоментував підозру, яку висунули йому 20 грудня. Порошенко вважає, що вона обумовлена "падінням рейтингу і неможливості нічого запропонувати суспільству".

"Ми маємо сьогодні думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингу і неможливістю нічого запропонувати суспільству пояснюються подібні дії пана Зеленськошго... Я хочу наголосити, що як тільки я повернуся, ми поговоримо і про державну зраду, і про сприяння та фінансування тероризму... Хто є державним зрадником? Той, хто разом із ЗСУ в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу, чи той хто через підписання розведення віддав ворогу нашу землю? Той, хто санкціонував десятки операцій, які ліквідували десятки окупантів чи той, хто "зливає" Лукашенку та Путіну спецоперації української розвідки? Той, хто забезпечив енергонезалежність держави, вигравши 4 млрд у російського "Газпрома" та припинивши купівлю російського газу та електрики, чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує у Лукашенка електроенергію?..." – каже Порошенко.

"Я хочу наголосити, що пред'явлення підозри главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній". Це вже не жарти, жарти заканчилися. І за це доведеться відповідати, але –потім. Зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об'єднатися, врятувати Україну та відбити російську агресію", – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, Порошенкові підписали підозру за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів. Слідство у так званій вугільній справі щодо закупівлі Україною вугілля в ОРДЛО і фінансування терористичних "Л/ДНР" вважає, що пʼятий президент вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком не пізніше жовтня 2014 року і "поділили функції в злочинному плані".

Адвокати називають справу політичною, а також кажуть, що "постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким була забезпечено енергетичну безпеки держави".

В основу підозри Порошенку, за даними СБУ, лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Як відомо, на початку жовтня СБУ і Генпрокуратура оголосили про повідомлення ще однієї підозри Медведчуку. Вона стосується підриву енергетичної незалежності України. Саме через Медведчука, як зазначає слідство, був зірваний план купівлі вугілля на світовому ринку, зокрема і в ПАР. Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука нібито змовилася з українськими високопосадовцями, які, використовуючи повноваження НБУ і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За посередництва наближеної до Медведчука особи – бізнесмена С. Кузяри – на окупованій території було обрано два вугільні підприємства, які фактично не працюють – ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їхніми керівниками призначили представників терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Таким чином "вугільні” питання узгоджувалися з ватажками бойовиків.

В оприлюднених СБУ записах розмов тоді фігурували імена Петра Олексійовича, Гонтаревої і Бориса Ложкіна. У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Михайло Зурабов і помічник Путіна Владислав Сурков. Імен осіб, яким готуються інші підозри в цій справі, не назвали. Поки що підозрюваними в цій справі є Медведчук, Демчшин, Кузяра і Порошенко.