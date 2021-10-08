Медведчуку оголосили ще одну підозру – за державну зраду та сприяння тероризму

Народному депутату Віктору Медведчуку (ОПЗЖ) оголосили нову підозру за статтями про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. Генпрокурорка Ірина Венедіктова на спільному брифінгу з очільником СБУ Іваном Бакановим заявила, що українська держава відправляла "валізи готівки" керівникам терористичних організацій. За її словами, це відбувалося у проміжок часу "між Іловайськом та Дебальцевом".

"У чому суть справи? Мені здається, що суть справи не в самій схемі та зривах контрактів щодо постачання вугілля. І навіть не в тій підозрі, яку сьогодні отримав народний депутат пан Медведчук. Насправді мова йде про безмежний цинізм щодо продажу державних інтересів та фінансування терористів", – зазначив Іван Баканов.

Оскільки після захоплення Росією частин Донецької і Луганської областей Україна опинилася на межі енергокризи, було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема в Південній Африканській Республіці. Однак Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за даними правоохоронців, вирішила зірвати цей план.

За посередництва Медведчука нібито відбулася змова з українськими високопосадовцями, які, використовуючи повноваження НБУ і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ці контракти були зірвані, що призвело до віялових відключень електроенергії.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За посередництва наближеної до Медведчука особи – бізнесмена С. Кузяри – на окупованій території було обрано два фактично не діючі вугільні підприємства – ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їхніми керівниками призначили представників терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Таким чином "вугільні” питання узгоджувалися з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн. гривень.

“Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами «схеми». Моє чітке переконання – ці люди мають понести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони завдали державі. Тому що їхні дії – це підрив енергетичної незалежності України”, – заявив Іван Баканов.

Правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Нагадаємо, також Медведчука і його колегу Тараса Козака підозрюють за статтями про державну зраду та порушенні законів і звичаїв війни. Їм інкримінують три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Нині Медведчук перебуває під домашнім арештом.