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Голова Верховного Суду вирішила не йти на другий термін

"За ці чотири роки я відпрацювала вісім".

Голова Верховного Суду вирішила не йти на другий термін
Фото: надане прес-службою Верховного Суду

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська вирішила скласти повноваження у 2021 році і не йти на другий термін.

Про це вона сказала на пленумі ВС у п'ятницю, 8 жовтня.

"Я хочу проанонсувати перед вами наступний пленум, який ми запланували на 22 жовтня. Я буду пропонувати обрати наступного голову Верховного Суду. Ми хочемо зробити це в найкращих європейських традиціях завчасно. Цей час ми використаємо для того, щоб я могла передати новому голові всі повноваження. Я не буду пропонувати свою кандидатуру. Скоро добігає до кінця моя суддівська кар'єра. Крім того, за ці чотири роки я відпрацювала вісім, а якщо взяти до уваги кризу 19-го року і цього року, то думаю, усі десять", - сказала вона.

Нагадаємо, що голова Верховного Суду обирається з числа суддів ВС строком на чотири роки з правом обіймати посаду не більше двох строків поспіль.

Данішевську було обрано на пленумі ВС у листопаді 2017 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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