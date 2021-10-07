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Київська прокуратура проводить обшуки в "Укрзалізниці"

Йдеться про розкрадання при реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".

Київська прокуратура проводить обшуки в "Укрзалізниці"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві прокуратура проводить обшуки у службових приміщеннях філії акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.  

"Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" та в офісних приміщеннях підрядної організації в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, між Південно-Західною залізницею та підрядним товариством був укладений договір щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".

"Однак, незважаючи на встановлені факти невідповідності обладнання та виконаних робіт по робочому проекту, посадові особи "Південно-Західної залізниці" прийняли виконані підрядником роботи та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, в які були внесені завідомо неправдиві відомості. Зокрема, встановлено, що поставлене електрообладнання не відповідає робочому проєкту і його вартість завищена на понад 400 тис. гривень",- додали у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали обшуки на підставі ухвали суду з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Там зазначили, що слідчі дії проводяться за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".

Раніше повідомляли, що СБУ викрила схему постачання неякісного обладнання "Укрзалізниці".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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