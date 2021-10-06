"Не будемо покривати безумство", - Венедіктова відреагувала на інцидент у кабінеті Мецгера

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на інцидент, пов'язаний із застосуванням сили стосовно журналістів у офісі державного Укрексімбанку.

Вона пообіцяла справедливе та ефективне розслідування справи.

"У цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі Генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку. Реакція на вчинок повинна бути адекватною в нашій державі, і ми це доведемо", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Генпрокурорка наголосила, що підписаний із медіа меморандум - "це реальні наміри, а не просто формальність".

"Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча", - заявила вона.

На думку Венедіктової, складання повноважень головою правління банку Євгеном Мецгером не змінить суті проблеми. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням "цього просто неприпустимого інциденту".

Нагадаємо, після нападу на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Голова МВС Денис Монастирський заявив, що поліція вже долучила цей запис до справи.

В ОП назвали поведінку представників банку неприпустимою і виступили відсторонення Євгена Мецгера. Після цього голова правління Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".