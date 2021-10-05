На підготовку законопроєкту про столицю треба ще кілька тижнів, - Безгін

Виносити документ на розгляд завтра не планують.

Законопроект про столицю наразі перебуває на стадії підготовки до розгляду профільним комітетом Верховної Ради. На підготовку документу треба ще кілька тижнів.

Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради Віталій Безгін.

"Закон про столицю. Рухаємось за планом! Наразі законопроект ще перебуває на стадії підготовки до розгляду на комітеті, виносити його завтра не плануємо", - повідомив Безгін.

За його словами, наразі текст документу пройшов вичитку. З нього прибрали норми, які занадто широко тлумачили особливості місцевого самоврядування в столиці та "пропонували для Києва абсолютно інший підхід по регулюванню суспільних відносин в різних життєвих сферах".

З тексту також прибрали "занадто революційні позиції", які стосувалися ратуш, архітекторів, тощо.

"Працюємо! На підготовку до розгляду треба ще кілька тижнів", - уточнив депутат.

Нагадаємо, що законопроєкт №2143-3 ухвалили в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва буде вважатися головною посадовою особою територіальної громади Києва, він буде очолювати новий виконавчий орган - Київський магістрат й очолюватиме Київраду.

Голова Київської міськадміністрації, який призначається президентом, а не обирається на виборах, здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування та матиме право припиняти їх рішення.