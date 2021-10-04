Колишній командир корабля морської охорони отримав підозру у справі про аварію танкера Delfi

Національна поліція повідомила про підозру колишньому командиру корабля морської охорони, який у 2019 році проігнорував проблеми танкера Delfi і не вжив заходів для його конвоювання до найближчого порту.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Під час огляду судна прикордонниками встановлено, що танкер перетнув державний кордон України без необхідних документів та з меншою за необхідну кількістю екіпажу – командою із трьох замість п'яти осіб. Також було зафіксовано непрацездатність головних двигунів судна, втрату одного з якорів, не стабільно працюючі системи зв’язку, відсутність палива та провізії, що створювало передумови до загрози життю та здоров’ю членів екіпажу та сторонніх осіб", - встановило слідство.

Прикордонники нічого не зробили, щоб запобігти катастрофі, і 22 листопада 2019 року судно під час шторму зірвалось з якоря та сіло на мілину біля одеського пляжу "Дельфін", де стався витік нафтопродуктів.

На думку слідства, командир корабля проявив недбале ставлення до служби, що призвело до істотної шкоди (ч. 3 ст. 425 КК).

Схожу підозру на початку 2021 року отримав колишній капітан порту "Південний". Слідство вважає, що він не оцінив належним чином загрозу виникнення надзвичайної ситуації у вигляді дрейфу неконтрольованого технічно несправного судна і не вжив необхідних заходів.

Нагадаємо, що танкер Delfi майже рік пролежав на мілині біля Одеси. Його вдалося підняти лише після втручання керівництва держави у вересні 2020 року.