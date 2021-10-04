Кошти розкрадали на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій.

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Унаслідок злочинних дій підрядної компанії на Сумщині держава зазнала збитків на 2,7 млн грн, інформує пресцентр СБУ.

За оперативною інформацією, кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій.

У жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері і мала одразу розпочати роботи. На початку 2021 року новозбудоване відділення мало вже приймати хворих.

За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того більшість робіт було виконано лише "на папері". Натомість "зекономлені" кошти зловмисники привласнювали.

Щоб запобігти подальшому розкраданню державних коштів, СБУ звернулася до органів влади для невідкладного реагування відповідно до чинного законодавства та умов договорів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Раніше на Житомирщині СБУ викрила медиків, які змушували онкохворих купувати "безкоштовні препарати".