Затримано двох організаторів схеми: громадянина України та його спільника з Туреччини.

Служба безпеки України викрила діяльність міжнародного злочинного угруповання у Миколаївській області. Зловмисники "вербували" українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.

За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Туреччини, інформує пресцентр СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, "жертвами" зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності "компанії" одразу після "досягнення домовленостей" морякам сплачували $3 тис. авансу.

Як з’ясовувалося згодом, місцем роботи цих моряків ставали судна, які "спеціалізувалися" на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС.

"За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення", - зазначають у СБУ.

За даними слідства, мережа "вербувальників", які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб. Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському "партнеру" $7 тис. Із них $3 тис. - аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та "вербувальниками".

На рахунку угруповання - п’ять "партій" українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.

Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю. Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в липні СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків. Державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб.