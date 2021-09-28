СБУ повідомила нові підозри у справі про підробку документів при реєстрації "Партії Шарія"

Служба безпеки України у вівторок, 28 вересня, повідомила нові підозри у справі про підробку документів при реєстрації "Партії Шарія".

"Трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії «Об’єднана Україна» у політичну партію «Партія Шарія» та до фальшування протоколів засідань цієї політичної сили задля обрання потрібних керівників партії", - йдеться в повідомленні СБУ.

Минулого тижня у цій справі першою підозрюваною стала теща Шарія Алла Бондаренко.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що в березні 2021 року Міністерство юстиції подало позов про заборону "Партії Шарія".

16 лютого Анатолію Шарію оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та порушенні рівноправ'я громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 ККУ). Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. З 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведення інформаційних операцій.

Після цього Литва позбавила Шарія статусу біженця.