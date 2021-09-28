ЗМІ повідомили про обшуки у помічника нардепа Куницького

Національне антикорупційне бюро влаштувало обшуки у Харкові в рамках розслідування можливого одержання неправомірної вигоди, а також можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та незаконного збагачення.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Слідчі дії санкціоновані слідчим суддею ВАКС. Попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.368, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209, ст.368-5 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства", - йдеться в повідомленні.

За даними видання Kharkiv Today, обшуки відбуваються в офісі компанії "Автоентерпрайз", вдома у заступниці директора цієї фірми Аліни Мустафаєвої (депутатка Харківської міської ради від "Слуги народу") та власника фірми Дмитра Ніконова (помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького).

Нагадаємо, у 2020 році програма "Схеми" випустила розслідування про депутата Куницького (раніше - автоблогер ZPSanek). Тоді журналісти заявили, що знайшли низку доказів того, що депутат займається операційною діяльністю фірми "Автоентерпрайз" та її просуванням, в тому числі прямо у стінах парламенту.

"Автоентерпрайз" займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону.