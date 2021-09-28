Кулеба попросив Угорщину "не розкручувати емоції" через претензії України до контракту з "Газпромом"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Угорщину "не розкручувати емоції" через претензії України до підписання Будапештом угоди з "Газпромом" про транзит газу в обхід України.

"Я закликаю угорських партнерів зараз не "розкручувати" емоції, вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи", - цитує Кулебу агентство "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, і Угорщина цю вимогу прийняла.

"Я проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями. Ми чи наші угорські партнери. Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоду з "Газпромом". Але ми чітко бачимо, що Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який включав би транзит через Україну. Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. От і вся історія", - сказав Кулеба журналістам у Києві у вівторок.

Він також зазначив, що Україна звернеться до Єврокомісії, щоб зрозуміти, яким чином угода Угорщини з "Газпромом" впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом.

"З Європейською комісією переговоримо, тому що важливо зрозуміти, яким чином ця угода впливає на енергетичну безпеку ЄС загалом", - пояснив глава МЗС України.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM CEEnergy Ltd підписала з "Газпром експортом" дві угоди на поставку російського газу в Угорщину. Сумарний обсяг контрактів - до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного - 15 років.

Газ буде йти в Угорщину через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

У зв’язку з цим український "Оператор ГТС" попередив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або повністю припинитися.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало підписання контракту, назвавши його догоджанням Кремлю. У відповідь міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав позицію України "порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини". Угорське МЗС викликало посла України на розмову, українське міністерство відповідо дзеркально і викликало угорського посла.