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Угорщина викликала посла України через критику угоди з "Газпромом", Україна відповіла дзеркально

Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Угорщина викликала посла України через критику угоди з "Газпромом", Україна відповіла дзеркально
Фото: Генпрокуратура Украины

Угорщина викликала посла України Любов Непоп до Міністерства закордонних справ через критику МЗС угоди Будапешта з "Газпромом".

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Позицію України щодо нового газового контракту Сіярто назвав "порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини".

"... рішення українського уряду виступити проти цього договору з Європейською комісією глибоко обурливе... Українці не мають стосунку до того, з ким ми згодні", - написав глава МЗС Угорщини.

Сіярто додав, що такий крок України "є недружнім після багатьох субсидій (апарати штучної вентиляції легенів, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас до цього часу".

Міністр закордонних справ Угорщини закликав припинити "спроби порушити наш суверенітет".

Разом і тим в українському МЗС повідомили про дзеркальний крок.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі ЗМІ.

Речник МЗС наголосив, що транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави й енергетичну безпеку Європи, а "нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам".

Ніколенко додав, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Напередодні Україна різко розкритикувала Угорщину через новий газовий контракт з "Газпромом". МЗС повідомило, що 29-30 вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, але міністр Дмитро Кулеба на нього не поїде.

27 вересня угорська державна енергетична група MVM CEEnergy Zrt уклала угоду з "Газпромом" про постачання російського газу на період до 2036 року в обхід України. Йдеться про закупівлю по 4,5 млрд кубометрів газу щороку. 3,5 млрд кубометрів будуть йти в країну через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

У зв’язку з цим "Оператор ГТС" заявив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або й припинитися.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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