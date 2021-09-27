У "Слузі народу" повідомили дату і місце виїзного засідання фракції

Виїзне засідання фракції "Слуга народу" відбудеться 1-2 жовтня у Трускавці.

Про це з посиланням на офіційний бот СН повідомляє Українська правда. Для великого зібрання за участю президента обрали готель Rixos Prykarpattya. На його території працюватиме Медіацентр, де заплановано провести брифінги керівництва і представників партії або фракції, а також запрошених гостей.

Детальна програма буде відома пізніше.

Повідомлення про нібито нові навчання у Трускавці для "слуг народу" з'явилося на сайті "Українська правда" минулого тижня. Видання, посилаючись на свій Telegram-канал, зазначило, що Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Джерела видання нібито повідомили, що на зустрічі "буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення".

Після цього голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький назвав неправдивою інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці.

Однак згодом речниця фракції Юлія Палійчук підтвердила інформацію про зустріч депутатів фракції за участю президента. Вона уточнила, що це буде не навчання, а "велика робоча нарада".

Нагадаємо, в кінці липня 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради, за основу якої було взято Гарвардський курс викладання для дорослих.

Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання "Слуг народу" в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

Цього разу, як заявив нардеп Микола Тищенко, депутати "Слуги народу" поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти. На засіданні депутатів з президентом та Кабміном будуть "секторальні секції" щодо економіки, безпеки та міжнародної політики.