У "Слузі народу" назвали фейком інформацію про нові навчання нардепів у Трускавці

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький здивований інформацією у ЗМІ про намір президента Володимира Зеленського провести навчання нардепів монобільшості у Трускавці.

Радуцький назвав такі повідомлення неправдивими, повідомляє Depo.ua.

"А хто вам сказав, що він (президент Володимир Зеленський, – ред.) має зібрати? А я не знав, що "Українська правда" – це вже офіційний орган президента України. Я – член політради партії "Слуга народу" і я вперше про це чую. Я не можу вам коментувати те, чого не існує. Перебуваючи в політраді партії, як ви вважаєте, якби це обговорювалось, я б знав?" – зазначив він в ефірі телеканалу "Україна24" у відповідь на питання щодо навчання нардепів у Трускавці в карантинних умовах.

Радуцький додав, що його колеги, почувши про це, теж здивувалися такій інформації.

"Вони (нардепи від "Слуги народу", – ред.) сміються й кажуть, коли ми в Трускавець їдемо? Ніхто про це не чув", – зауважив він.

Інформація про нібито нові навчання у Трускавці для "слуг народу" з'явилася на сайті видання "Українська правда". Воно, посилаючись на повідомлення у своєму Telegram-каналі, зазначило, що Володимир Зеленський планує найближчим часом провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Джерела видання нібито повідомили, що на зустрічі "буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення".

Нагадаємо, в липні обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці. Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

На "випускний" до "Слуг народу" приїжджав президент Зеленський, який попередив їх про неприпустимість "договірняків" і пропусків засідань. При цьому президент підкреслив, що впливати на партію він не буде.

Тижневий семінар обійшовся "Слузі народу" в понад 11 млн гривень.

У листопаді 2020-го глава партії Олександр Корнієнко анонсував "Трускавець-2" для "слуг народу" в січні 2020-го. Однак через пандемію коронавірусу навчання так і не провели.