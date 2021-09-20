"Слуга народу" підтримала Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності

Парламентська фракція партії "Слуга Народу” підтримала кандидатуру народного депутата Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це у Telegram повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

На цій посаді Іонушас замінить Дениса Монастирського, який 16 липня очолив МВС.

Зазначається, що зараз Сергій Іонушас обіймає посаду заступника голови комітету. Замість нього на місце заступника голови було запропоновано В'ячеслава Медяника.

Зауважимо, згідно з регламентом Верховної Ради керівник Апарату Верховної Ради України може бути достроково звільнений з посади Верховною Радою за його особистою заявою чи за вмотивованою пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.