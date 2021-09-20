Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
ГоловнаСуспільствоВійна

"Слуга народу" підтримала Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності

Зазначається, що зараз Сергій Іонушас обіймає посаду заступника голови комітету.

"Слуга народу" підтримала Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності
Сергій Іонушас
Фото: sud.ua

Парламентська фракція партії "Слуга Народу” підтримала кандидатуру народного депутата Сергія Іонушаса на посаду голови Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

Про це у Telegram повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

На цій посаді Іонушас замінить Дениса Монастирського, який 16 липня очолив МВС.

Зазначається, що зараз Сергій Іонушас обіймає посаду заступника голови комітету. Замість нього на місце заступника голови було запропоновано В'ячеслава Медяника.

Зауважимо, згідно з регламентом Верховної Ради керівник Апарату Верховної Ради України може бути достроково звільнений з посади Верховною Радою за його особистою заявою чи за вмотивованою пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також