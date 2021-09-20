Поліція Харкова припинила діяльність мережі шахрайських call-центрів. Щомісяця зловмисники отримували від злочинної діяльності понад 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що "оператори" систематично телефонували громадянам під виглядом співробітників різних банків та, видаючи себе за їхніх менеджерів, отримували персональні дані. Завдяки цій інформації, шахраї заволодівали грошима з карткових рахунків через банківські мобільні додатки і переказували їх на інші рахунки.

"Крім того, учасники схеми видавали себе за представників фіктивних фінансових бірж та, вводячи громадян в оману, спонукали їх інвестувати гроші в підприємства, яких не існує", - зазначили в поліції.

Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення провели обшуки за адресами розташування call-центрів та в інших приміщеннях, які використовувались зловмисниками для вербування та підготовки їх операторів.

Поліцейські вилучили понад 350 комп'ютнрів, мобільні телефони, а також "чорнові" записи з організації та обліку роботи операторів.

Провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше Національна поліція заявила про викриття власників мережі сайтів компромату, які шантажували фейковими новинами політиків та посадовців.