Поліція викрила мережу сайтів компромату

Власники публікували фейки про політиків і посадовців і вимагали гроші за їх зняття.

Національна поліція заявила про викриття власників мережі сайтів компромату, які шантажували фейковими новинами політиків та посадовців. У вівторок, 14 вересня, слідчі влаштували низку обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів у Чернігівській, Київській областях та в Києві.

Про це йдеться на сайті МВС.

"П’ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту", - йдеться в повідомленні.

Вартість зняття фейку становила 150-200 тисяч гривень. Гроші треба було перераховувати в криптовалюті.

Поліція встановила вже чотирьох постраждалих.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі конфіскацією майна.