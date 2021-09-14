Посольство України в Австралії призупинило прийом громадян до 18 жовтня.

"У зв'язку з продовженням терміну локдауну в Австралійській столичній території до 15 жовтня зустрічі в Посольстві України в Австралії буде припинено до 18 жовтня включно", - повідомила пресслужба дипломатичного відомства у фейсбуці.

У разі виникнення ситуацій, що вимагають негайної реакції консульства, необхідно телефонувати на гарячу лінію за номером мобільного телефону: 0452664592.

Крім того, звернутися в посольство України в Австралії можна через пошту за адресою GPO BOX 1567, Канберра, Австралійська столична територія, 2601, Австралія, рівень 12, Сент-Джордж Центр, 60 Маркус Кларк-стріт, Канберра, Австралійська столична територія, Австралія, 2601, або електронною поштою consul_au@mfa.gov.ua.

Про відновлення прийому в посольстві повідомлять додатково.

Нагадаємо, в серпні столицю Австралії закрили на локдаун через один виявлений випадок ковіду. Згодом обмежувальні заходи продовжили.