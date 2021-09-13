Закарпаття наступного тижня перейде у "жовту" зону, - голова ОДА

На Закарпатті планують ввести "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки через зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Полосков.

"Ситуація із захворюваністю на COVID-19 істотно погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки", - повідомив Полосков.

Він зауважив, що на території області працювати зможуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано 80% співробітників або більше однієї або двома дозами вакцини.Ті ж з них, де вакциновано менше число, закриють на карантин. Діти, що навчаються в садках і школах, а також студенти будуть змушені перебувати вдома.

"Ситуацію ще можна виправити, якщо працівники освіти з повною відповідальністю поставляться до свого обов’язку дбати про здоров’я дітей і забезпечувати безперервність освітнього процесу, і зроблять першу дозу щеплення на цьому тижні. В іншому випадку заклади освіти будуть зачинені, і освітній процес призупинений до досягнення встановленого рівня вакцинації", - наголосив голова Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів вирішив, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, але тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.

Нині обидві дози щеплення отримали близько 30% освітян по країні. Тим часом МОЗ уже попереджає про скорий перехід країни в жовту зону. Спочатку її збиралися ввести вже з 13 вересня, однак це відбудеться пізніше.