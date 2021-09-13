За добу в Україні зафіксували 1 205 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 1 205 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 149 дітей та 23 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 833 особи. 18 пацієнтів померли. Одужало 758 осіб.

За минулу добу було дійснено 21 474 тестувань, зокрема методом ПЛР - 10 668 методом ІФА - 1 659, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 147.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 317 824 особи, одужало – 2 221 868. Від ускладнень захворювання померли 54 360 людей.

Всього було здійснено 12 279 748 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 44 випадки;

Волинська область – 79 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 18 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 41 випадок;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 86 випадків;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 45 випадків;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 120 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 вересня, в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з травня.

З 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.