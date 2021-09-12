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За добу в Україні підтвердили 2 196 випадків коронавірусу

Летальних випадків – 22.

За добу в Україні підтвердили 2 196 випадків коронавірусу
Фото: Київрада

За суботу, 11 вересня в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила прессслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

Летальних випадків – 22.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 257 осіб і одужало – 499.

За добу методом ПЛР протестовано 18 887 осіб, методом ІФА – 3 099 і експрес-тестами – 16 716.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 316 619 осіб, одужало – 2 221 110, померло – 54 342 і проведено 12 269 080 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 вересня в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу, що є найбільшим показником з травня.

З 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – менше 14% від загальної кількості населення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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