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Зростає кількість учнів, що отруїлися у хмельницькій школі

До лікарів звернулися 92 дитини.

Зростає кількість учнів, що отруїлися у хмельницькій школі
Фото: ukrinform.ua

У Хмельницькому зросла кількість учнів початкових класів, що отруїлися у місцевій школі.

Про це повідомили у секторі комунікації обласної поліції.

Станом на 10 вересня до різних медичних установ, зокрема і сімейних лікарів, звернулось 92 дитини із навчального закладу з діагнозом “гостре отруєння невстановленої етіології”.

Водночас до підрозділів поліції звернулось наразі лише 39 батьків. Слідчі з'ясовують стан здоров'я інших дітей.

Навчальний заклад наразі перейшов на дистанційну форму навчання, а робота харчоблоку призупинена.

У працівників закладу, робота яких пов’язана із приготуванням та роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі та продуктів. Перші висновки експертів будуть за кілька днів.

Нагадаємо, через отруєння школярів Національна поліція відкрила кримінальне провадження – за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням”.

У межах розслідування призначено низку експертиз. Слідчі дії тривають.

Інформацію про перші 4 випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня. 9 вересня було відомо, що отруїлися 84 учні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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